Туреччина не буде дотримуватися санкцій США проти Ірану, - Ердоган

Фото: Реджеп Таїп Ердоган (Milos Bicanski/Getty Images)

За словами Ердогана, ці санкції "порушують баланс в світі"

Туреччина не буде дотримуватися санкціїї Сполучених Штатів проти Ірану і відмовлятися від покупки у Тегерана. Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Milliyet.

За словами Ердогана, американські санкції "порушують баланс в світі", суперечать міжнародному праву і дипломатії.

"Ми не будемо виконувати ці санкції. Я не вважаю їх правильними", - сказав президент Туреччини.

На питання про те, обмежить Анкара купівлю нафти у Тегерана після того, як закінчиться ця США відстрочка в півроку, Ердоган відповів негативно.

"Ми не хочемо жити в світі з імперіалістичним тиском", - сказав він.

Нагадаємо, США дозволили восьми країнам тимчасово продовжувати торгувати нафтою з Іраном і нафтопродуктами. П'ять з восьми економік, які отримали строк, знаходяться в Азії: Китай, Індія, Японія, Південна Корея і Тайвань. Інші три - Греція, Італія і Туреччина.

Нещодавно Японія, Південна Корея і інші великі імпортери нафти з Азії вітали рішення адміністрації США Дональда Трампа дозволити їм продовжувати імпортувати іранську нафту.