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Туреччина постачатиме до України ударні безпілотники

Новини » Політика    16.01.2019 - 14:25
Туреччина постачатиме до України ударні безпілотники
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко зазначив, що вказані безпілотники на достатній відстані знищують танки та бронетехніку

Туреччина постачатиме до України ударні безпілотники. Про це повідомив президент України Петро Порошенко у ході візиту у Бориспіль (Київська область), повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

За словами Порошенка, що під час візиту до Стамбулу, де підписувався та вручався томос про автокефалію Православної церкви України, було підписано документи про постачання Україні ударних безпілотників.

Порошенко зазначив, що вказані безпілотники "на достатній відстані знищують танки, бронетехніку, а якщо треба і надводні кораблі противника".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після того, як України отримала від США протитанкові комплекси "Джавелін" на Донбасі припинилися танкові обстріли з боку проросійських бойовиків.

Як писало РБК-Україна, в Україну у 2019 році може надійти перша партія гвинтівок з Канади.

Крім того, міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що вся закуплена для Збройних сил України зброя та техніка відповідає стандартам НАТО

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