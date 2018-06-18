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Канада готова передать Украине оружия на 10 млн долларов

НовостиПолитика    18.06.2018 - 17:18
Иллюстративное фото: Канада (pixabey)
Иллюстративное фото: Канада (pixabey)

Это - снайперские винтовки, прицелы, пулеметы "С6", противотанковые гранатометы, минометы, приборы ночного видения

Канада готова передать Украине оружия на почти 10 млн долларов. Об этом сообщает Польское радио.

Так, парламентская оппозиция требует от правительства Канады более активных мер для поддержки украинских военных. Представители Консервативной партии Канады предложили передать Киеву партию летального оружия на 9,5 миллионов долларов.

"Это - снайперские винтовки, прицелы, пулеметы "С6", которые использует канадская армия, противотанковые гранатометы "Карл Густав", минометы, приборы ночного видения, некоторое медицинское обеспечение", - говорит в комментарии "Донбасс.Реалии" депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан.

"Путина провоцирует слабость. И пока Украине будет не хватать вооружения для защиты собственных границ - Путин будет продолжать давить. Только если мы предоставим необходимое летальное оружие украинской армии, только тогда мы сможем увидеть, как Путин убирает свои силы из Донбасса", - продолжает канадский парламентарий.

Сейчас в Украине в составе миссии UNIFIER одновременно работают более двухсот канадских инструкторов. Занятия проходят в восьми городах в разных регионах страны. Кроме штурмовых подразделений, обучают также снайперов, саперов, медиков, бойцов Нацгвардии и Военной службы правопорядка. Всего за три года работы миссии канадцы подготовили более семи тысяч украинских военнослужащих.

"Мы готовим их к любым операциям, с которыми они могут столкнуться, в том числе и на Донбассе. В первую очередь, мы учим их, как повысить выживаемость на поле боя. Украинские Вооруженные силы хотят быть совместимыми с армиями стран Североатлантического альянса (НАТО) до 2020 года. Мы здесь для того, чтобы приблизить их к этой цели", - рассказывает канадский военнослужащий Джон Уорд.

По информации Минобороны Украины, с 2014 года ВСУ получили от Канады техническую помощь на 24 миллиона долларов - это и бронежилеты, и каски, и приборы ночного видения, радиостанции, оборудование для разминирования. Одних только комплектов зимней формы - свыше 30 тысяч.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает увеличить в бюджете 2019 года смета помощи, которая предоставляется Украине через программы Государственного департамента и Пентагона на 70 млн долларов.

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Теги публикации: Украина, Канада, летальное оружие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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