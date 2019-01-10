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Полторак: вся закуплена для ЗСУ зброя та техніка відповідає стандартам НАТО

Новини » Політика    10.01.2019 - 12:25
Полторак: вся закуплена для ЗСУ зброя та техніка відповідає стандартам НАТО
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Полторак зазначив, що у найближчий рік Україна має завершити реформу Міноборони

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що вся закуплена для Збройних сил України (ЗСУ) зброя та техніка відповідає стандартам НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Полторака "Урядовому кур'єру".

Полторак зазначив, що обсяг завдань, які Україна має виконати на шляху до вступу в НАТО є значним. Зокрема, він повідомив, що у найближчий рік Україна має завершити реформу Міноборони та органів військового управління. Вказана реформа, за словами міністра, є однією з найскладніших.

"Зміни поступово втілюються. Ще недавно говорили про потребу напряму закуповувати необхідні нам зразки озброєнь і техніки за кордоном. Тепер уже маємо такий інструмент, і так відчувається плече партнерської підтримки. Усе, що закуповуємо в інтересах ЗСУ, відповідає стандартам НАТО", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомляв, що у 2019 році в Україну може надійти перша партія гвинтівок з Канади.

Крім того, колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст вважає, що вже за 2-3 місяці США нададуть Україні зброю та оголосять нові санкції проти Росії. 

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