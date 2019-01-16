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Порошенко заявил о прекращении танковых обстрелов на Донбассе после получения "Джавелинов"

Новости » Политика    16.01.2019 - 14:04
Порошенко заявил о прекращении танковых обстрелов на Донбассе после получения "Джавелинов"
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

В прошлом году США предоставили Украине противотанковые комплексы "Джавелин"

Президент Украины Петр Порошенко заявил о прекращении танковых обстрелов на Донбассе после получения Украиной американских "Джавелинов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

По словам Порошенко, Украина за три года наладила эффективное сотрудничество со странами НАТО, в частности в направлении получения вооружения. Так, в прошлом году США предоставили Украине противотанковые комплексы "Джавелин".

"Что случилось после того, как мы получили "Джавелины"? Очень просто - российские танкисты отказывались садиться в танки и выезжать на линию столкновения. И по статистике мы больше не имеем танковых обстрелов. И это (получение "Джавелинов", - ред.) сохранило жизни сотням украинских воинов, сотням украинских героев", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что американские противотанковые комплексы "Джавелины" будут использовать на Донбассе только в случае полномасштабного наступления боевиков.

Кроме того, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что Украина сможет использовать "Джавелины" в случае, если Россия начнет танковое наступление.

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