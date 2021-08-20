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Турция не будет "хранилищем афганских мигрантов для Европы", - Эрдоган

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Стамбул, Пятница 20 августа 2021 00:30
Турция не будет "хранилищем афганских мигрантов для Европы", - Эрдоган Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Турция не будет "хранилищем афганских мигрантов для Европы". Это заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он отказался принимать беженцев из Афганистана в стране и призвал Европейский союз взять ответственность за миграционный кризис в регионе.

По словам Эрдогана, Анкара приняла достаточно мер для сдерживания беженцев совместно с Тегераном, и теперь ответные действия следует принять европейцам.

Напомним, что Турция строит стену на границе с Ираном из-за афганских беженцев.

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Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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