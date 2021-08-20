Турция не будет "хранилищем афганских мигрантов для Европы", - Эрдоган

Турция не будет "хранилищем афганских мигрантов для Европы". Это заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Он отказался принимать беженцев из Афганистана в стране и призвал Европейский союз взять ответственность за миграционный кризис в регионе.

По словам Эрдогана, Анкара приняла достаточно мер для сдерживания беженцев совместно с Тегераном, и теперь ответные действия следует принять европейцам.