Туреччина не буде "сховищем афганських мігрантів для Європи", - Ердоган
Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Туреччина не буде "сховищем афганських мігрантів для Європи". Це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Він відмовився приймати біженців з Афганістану в країні і закликав Європейський союз взяти відповідальність за міграційну кризу в регіоні.
За словами Ердогана, Анкара вжила достатньо заходів для стримування біженців спільно з Тегераном, і тепер відповідні дії слід прийняти європейцям.