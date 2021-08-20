Туреччина не буде "сховищем афганських мігрантів для Європи", - Ердоган

Туреччина не буде "сховищем афганських мігрантів для Європи". Це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Він відмовився приймати біженців з Афганістану в країні і закликав Європейський союз взяти відповідальність за міграційну кризу в регіоні.

За словами Ердогана, Анкара вжила достатньо заходів для стримування біженців спільно з Тегераном, і тепер відповідні дії слід прийняти європейцям.