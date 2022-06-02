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Турция бесплатно передаст "Байрактар" Украине, на который собирала деньги Литва

Фото: Турция бесплатно передаст "Байрактар" Украине, на который собирала деньги Литва
Автор: Валерия Полищук

Турция приняла решение бесплатно передать Украине ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник "Байрактар". На него собирала средства Литва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

"Это невероятно, но Турция только что согласилась отдать "Байрактар", на который Литва собирала деньги, бесплатно. Это потрясающе!", - написал он.

По его словам, собранные деньги пойдут на покупку боеприпасов для "Байрактара", а остальные деньги также пойдут на поддержку Украины.

Напомним, сбор средств на покупку боевого беспилотника "Байрактар" турецкого производства для Украины в Литве начался 25 мая.

За три дня граждане Литвы собрали 5 млн евро для покупки беспилотника.

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