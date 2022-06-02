Турция бесплатно передаст "Байрактар" Украине, на который собирала деньги Литва

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter .

"Это невероятно, но Турция только что согласилась отдать "Байрактар", на который Литва собирала деньги, бесплатно. Это потрясающе!", - написал он.

По его словам, собранные деньги пойдут на покупку боеприпасов для "Байрактара", а остальные деньги также пойдут на поддержку Украины.