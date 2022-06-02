Турция бесплатно передаст "Байрактар" Украине, на который собирала деньги Литва

Турция приняла решение бесплатно передать Украине ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник "Байрактар". На него собирала средства Литва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.
"Это невероятно, но Турция только что согласилась отдать "Байрактар", на который Литва собирала деньги, бесплатно. Это потрясающе!", - написал он.
По его словам, собранные деньги пойдут на покупку боеприпасов для "Байрактара", а остальные деньги также пойдут на поддержку Украины.
Напомним, сбор средств на покупку боевого беспилотника "Байрактар" турецкого производства для Украины в Литве начался 25 мая.
За три дня граждане Литвы собрали 5 млн евро для покупки беспилотника.