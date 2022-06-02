Туреччина безкоштовно передасть "Байрактар" Україні, на який збирала гроші Литва

Туреччина прийняла рішення безкоштовно передати Україні ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотник "Байрактар". На нього збирала кошти Литва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.
"Це неймовірно, але Туреччина тільки що погодилася віддати" Байрактар", на який Литва збирала гроші, безкоштовно. Це приголомшливо!",- написав він.
За його словами, зібрані гроші підуть на покупку боєприпасів для "Байрактара", а решта грошей також підуть на підтримку України.
Нагадавши, збір коштів на купівлю бойового безпілотника "Байрактар" турецького виробництва для України в Литві розпочався 25 травня.
За три дні громадяни Литви зібрали 5 млн євро для покупки безпілотника.