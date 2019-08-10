В Турции землетрясение повредило около тысячи домов

Землетрясение магнитудой 6,5 в Турции повредило около 1000 домов. Об этом сообщил министр по вопросам окружающей среды страны, сообщает АВС.

Он проинформировал, что 108 зданий повреждены сильно, 868 имеют небольшие повреждения.

Напомним, накануне в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого пострадали по меньшей мере 27 человека.

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 1,74 километра от деревни Армуталаны. Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров. Первые подземные толчки ощущались в течение некоторого времени в соседних провинциях, в том числе в Анталье и Мугле, где расположены курорты.

Жертв нет, 27 человек обратились в больницы с различными травмами, полученными в результате падения или паники при попытках выбраться из зданий на улицу. Некоторые жилые и хозяйственные постройки в зонах землетрясений были повреждены. Крупных разрушений нет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что вблизи Тайваня произошло землетрясение силой 6,4 балла, толчки ощущались даже в столице. Эпицентр землетрясения находился в океане к востоку от Тайваня на глубине 30 км.