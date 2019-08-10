У Туреччині землетрус пошкодив близько тисячі будинків

Землетрус магнітудою 6,5 в Туреччині пошкодив близько 1000 будинків. Про це повідомив міністр з питань навколишнього середовища країни, повідомляє АВС.

Він поінформував, що 108 будівель пошкоджено сильно, 868 мають невеликі пошкодження.

Нагадаємо, напередодні в Туреччині стався землетрус магнітудою 6,5, в результаті якого постраждали щонайменше 27 людей.

Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 1,74 кілометри від села Армуталаны. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині семи кілометрів. Перші підземні поштовхи відчувалися протягом деякого часу в сусідніх провінціях, в тому числі в Антальї і Мугле, де розташовані курорти.

Жертв немає, 27 осіб звернулися до лікарні з різними травмами, отриманими в результаті падіння або паніки при спробах вибратися з будинків на вулицю. Деякі житлові і господарські споруди в зонах землетрусів були пошкоджені. Великих руйнувань немає.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поблизу Тайваню стався землетрус силою 6,4 бали, поштовхи відчувалися навіть в столиці. Епіцентр землетрусу знаходився в океані на схід від Тайваню на глибині 30 км.