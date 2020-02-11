ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Турция разработала медтест для выявления коронавируса в течение 2 часов

Новости » Общество     11.02.2020 - 17:35
Турция разработала медтест для выявления коронавируса в течение 2 часов
Иллюстративное фото (pixabay.com)

По словам Коджа, его использование началось на прошлой неделе

В Турции заявили о начале использования разработанных турецкими специалистами медицинских тестов, которые позволяют в течение двух часов определить, болен человек коронавирусом или нет. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает турецкий канал NTV.

По его словам, после обнаружения коронавируса был разработан национальный медицинский набор, который выдает результаты через 90-120 минут.

"Его использование началось на прошлой неделе", - заявил Коджа.

Напомним, в ВОЗ сообщили, что официальным названием нового коронавируса из Китая стало Covid-2019.

РБК-Украина писало, что в Китае начали тестирование на животных экспериментальной вакцины против коронавирус нового типа.

В Китае рассчитывают, что вспышка нового коронавируса должна завершиться в апреле. По словам экспертов, пик эпидемии должен наступить в середине или в конце февраля, после чего последует снижение заболеваемости.

Вместе с тем, сообщалось, что китайский коронавирус может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение. Эксперты считают, что каждый инфицированный в среднем будет передавать коронавирус примерно 2,5 людям.

Появилось официальное название коронавируса из Китая В Китае начались массовые увольнения чиновников из-за коронавируса
Новости Украины КитайТурцияВакцинавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь