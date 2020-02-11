Турция разработала медтест для выявления коронавируса в течение 2 часов

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По словам Коджа, его использование началось на прошлой неделе

В Турции заявили о начале использования разработанных турецкими специалистами медицинских тестов, которые позволяют в течение двух часов определить, болен человек коронавирусом или нет. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает турецкий канал NTV.

По его словам, после обнаружения коронавируса был разработан национальный медицинский набор, который выдает результаты через 90-120 минут.

"Его использование началось на прошлой неделе", - заявил Коджа.

Напомним, в ВОЗ сообщили, что официальным названием нового коронавируса из Китая стало Covid-2019.

РБК-Украина писало, что в Китае начали тестирование на животных экспериментальной вакцины против коронавирус нового типа.

В Китае рассчитывают, что вспышка нового коронавируса должна завершиться в апреле. По словам экспертов, пик эпидемии должен наступить в середине или в конце февраля, после чего последует снижение заболеваемости.

Вместе с тем, сообщалось, что китайский коронавирус может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение. Эксперты считают, что каждый инфицированный в среднем будет передавать коронавирус примерно 2,5 людям.