В Китае начали тестировать на животных вакцину против коронавируса

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Образцы вакцины ввели более, чем 100 мышам

В Китае начали тестирование на животных экспериментальной вакцины против коронавируса нового типа. Об этом заявили в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает Xinhua.

Сообщается, что вакцину mRNA было совместно разработано Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний, школой медицины при Университете Тунцзи, базирующаяся в Шанхае, и компанией Stermirna Therapeutics Co., Ltd.

"Образцы вакцины ввели более 100 мышам в воскресенье, 9 февраля", - сообщили в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний.

В центре предупредили, что тестирование на животных - это очень ранняя стадия разработки вакцины и что еще нужно сделать много шагов, прежде чем она будет готова для использования на людях.

Как отмечается, цикл разработки и производства вакцины mRNA короче, чем у традиционных вакцин.

Напомним, в Китае рассчитывают, что вспышка нового коронавируса должна завершиться в апреле. По словам экспертов, пик эпидемии должен наступить в середине или конце февраля, после чего последует снижение заболеваемости.

Также сообщалось, что китайский коронавирус может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение. Эксперты считают, что каждый инфицированный в среднем будет передавать коронавирус примерно 2,5 людям.