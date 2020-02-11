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Туреччина розробила медтест для виявлення коронавірусу протягом 2 годин

Новини » Суспільство     11.02.2020 - 17:35
Туреччина розробила медтест для виявлення коронавірусу протягом 2 годин
Ілюстративне фото (pixabay.com)

За словами Коджа, його використання почалося минулого тижня

У Туреччині заявили про початок використання розроблених турецькими фахівцями медичних тестів, які дозволяють протягом двох годин визначити, чи хвора людина коронавірусом. Про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє турецький канал NTV.

За його словами, після виявлення коронавірусу був розроблений національний медичний набір, який видає результати через 90-120 хвилин.

"Його використання почалося минулого тижня", - заявив Коджа.

Нагадаємо, у ВООЗ повідомили, що офіційною назвою нового коронавіруса з Китаю стала Covid-2019.

РБК-Україна писало, що у Китаї почали тестування на тваринах експериментальної вакцини проти коронавірусу нового типу. В той час, в Китаї розраховують, що спалах нового коронавірусу має завершитися у квітні. За словами експертів, пік епідемії повинен настати в середині або наприкінці лютого, після чого відбудеться зниження захворюваності.

Також повідомлялося, що китайський коронавірус може заразити до 60% населення Землі, якщо не зупинити його поширення. Експерти вважають, що кожен інфікований в середньому буде передавати коронавірус приблизно 2,5 людям.

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