В Турции задержали двоих украинцев за перевозку мигрантов

Нелегалов и украинсцев задержали вместе с судном

В Турции береговая охрана задержала группу мигрантов при попытке нелегально попасть в Европу, которую организовывали двое украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Береговой охраны Турции.

Инцидент произошел у побережья провинции Мугла на юго-западе страны.

Корабль Береговой охраны, который нес дежурство, остановил лодку и обнаружил на его борту 19 иракцев, двух египтян, одного афганца и одного иранца, а также двух граждан Украины, которые организовали перевозки. Все были задержаны.

Ранее сообщалось, что польские правоохранители задержали работников подпольной фабрики по производству сигарет. Среди работников были 12 граждан Украины. Нелегальное производство сигарет обустроили в одном из частных объектов. Во время обысков правоохранители изъяли почти 6 млн штук сигарет.

РБК-Украина писало, что в Бангладеш полиция задержала шестерых украинских граждан, которые исчезли во время заграничного путешествия. Украинцам и нескольким гражданам Румынии и Болгарии инкриминируют ограбление банкомата в составе организованной преступной группы и сопротивление представителям местной полиции во время задержания.