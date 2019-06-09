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В Бангладеш задержали шестерых украинцев

Новости » Общество    09.06.2019 - 23:23
В Бангладеш задержали шестерых украинцев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцы исчезли в конце мая

В Бангладеш полиция задержала шестерых украинских граждан, которые исчезли во время заграничного путешествия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента.

Пропавшими оказались спортсмены в возрасте от 18 до 45 лет из Бердичева Житомирской области, которые отправились в Бангладеш 29 мая. Последний раз родственники общались с ними 31 мая.

Украинцам и нескольким гражданам Румынии и Болгарии инкриминируют ограбление банкомата в составе организованной преступной группы и сопротивление представителям местной полиции во время задержания.

В ближайшее время в Бангладеш вылетает консульская группа во главе с Александром Громовым, первым секретарем по консульским вопросам посольства Украины в Индии, которая на месте должна детально выяснить ситуацию и оказать необходимую помощь, в частности в поиске частного адвоката для граждан Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился, чтобы Госуправления делами предоставило самолет для возвращение из Грузии десятерых детей, которые являются гражданами Украины.

РБК-Украина, что Зеленский заявил, что сделает все, чтобы виновные в смерти ребенка в Переяслав-Хмельницком были наказаны по справедливости.

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