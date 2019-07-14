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У Туреччині затримали двох українців за перевезення мігрантів

Новини » Надзвичайні події    14.07.2019 - 03:32
У Туреччині затримали двох українців за перевезення мігрантів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нелегалів та українців затримали разом з судном

У Туреччині берегова охорона затримала групу мігрантів при спробі нелегально потрапити до Європи, яку організовували двоє українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Берегової охорони Туреччини.

Інцидент стався біля узбережжя провінції Мугла на південному заході країни.

Корабель Берегової охорони, який ніс чергування, зупинив човен і виявив на його борту 19 іракців, двох єгиптян, одного афганця і одного іранця, а також двох громадян України, які організували перевезення. Їх було затримано.

Раніше повідомлялося, що польські правоохоронці затримали робітників підпільної фабрики з виробництва сигарет. Серед працівників були 12 громадян України. Нелегальне виробництво цигарок облаштували в одному із приватних об'єктів. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 6 млн штук цигарок.

РБК-Україна писало, що у Бангладеш поліція затримала шістьох українських громадян, які зникли під час закордонної подорожі. Українцям та кільком громадянам Румунії та Болгарії інкримінують пограбування банкомата у складі організованої злочинної групи та спротив представникам місцевої поліції під час затримання.

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