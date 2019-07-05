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В Польше задержали 12 украинцев на нелегальной фабрике сигарет

Новости » Общество    05.07.2019 - 23:36
В Польше задержали 12 украинцев на нелегальной фабрике сигарет
Иллюстративное фото (twitter/konkurent)

Подпольная фабрика табачных изделий нанесла ущерб на 6 млн злотых

Польские правоохранители задержали работников подпольной фабрики по производству сигарет. Среди работников были 12 граждан Украины, передает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Кроме украинцев были задержаны также двое граждан Польши. Подпольный цех располагался в Силезском воеводстве.

Нелегальное производство сигарет обустроили в одном из частных объектов. Во время обысков правоохранители изъяли почти 6 млн штук сигарет. Также в ходе спецоперации на складе фабрики обнаружили более двух тонн табака.

Предварительно подсчитаны убытки для государства - их оценили в более 6 млн злотых, или в 1,4 млн евро.

Напомним, по данным консульского отдела посольства Украины в Польше, что количество трудовых мигрантов из Украины в Польше выросло в пять раз: с 320 000 до примерно полтора миллиона. Рост числа украинских мигрантов началось с 2014 года.

Как писало РБК-Украина, по оценкам рекрутингового агентства Personnel Service, на сегодняшний день украинцы работают в каждой пятой польской компании.

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