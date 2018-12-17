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В Турции задержали 9 человек из-за аварии поездов в Анкаре

Новости » Происшествия    17.12.2018 - 19:31
В Турции задержали 9 человек из-за аварии поездов в Анкаре
Фото: место происшествия (twitter.com/AberdeenLee)

Дела троих из них передали в суд

В Турции задержали 9 человек в связи с аварией поездов в Анкаре, в результате которой погибли 9 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

"В районе Енимахалле станции Маршандиз, где произошло столкновение скоростного пассажирского поезда и локомотива в результате столкновения в рамках расследования были задержаны девять человек, трое переданы в суд", - говорится в сообщении.

Напомним, в Турции в результате столкновения скоростного пассажирского поезда, следовавшего из Анкары в города Конья, с другим поездом пострадали 48 пассажиров. По словам губернатора Васипа Шахина, официальной причиной аварии является то, что скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.

Как сообщается, авария произошла через несколько минут после отправления скоростного поезда. По уточненной информации, перед столкновением поезд достиг скорости 80-90 км/ч. Скоростной поезд сошел с рельсов, задев путепровод, после чего пешеходный мост обрушился на него.

Также РБК-Украина сообщало, что в ноябре неподалеку от Барселоны(Испания) из-за сдвига почвы пригородный пассажирский поезд сошел с рельсов.

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