В Іспанії поїзд зійшов з рейок, є загиблий та поранені

Фото: аварія поїзда в Барселоні (twitter.com/bomberscat)

Поїзд зійшов з колій неподалік Барселони

Неподалік Барселони в Іспанії зсув грунту спричинив аварію на залізниці - зійшов з рейок пасажирський пприміський поїзд. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на La Opinion.

Внаслідок аварії загинула одна людина, ще 44 отримали травми різного ступеню важкості. Найважчі травми отримали троє людей. Для евакуації потерпілих прибуло 11 машин екстреної медичної допомоги. Загалом у поїзді знаходилась 131 людина - пасажири та працівники залізничної компанії.

Фото: аварія поїзда біля Барселони (twitter.com/bomberscat)

Інцидент стався близько 6:15 між між станціями Вакарісс та Вакарісс-Торребланка за годину їзди від Барселони. Зсув зіштовхнув з рейок чотири із шетсти вагонів приміського поїзда.

#SUCESOS El descarrilamiento a primera hora de esta mañana de un tren de cercanías en Vacarisses (Barcelona) ha causado la muerte de una persona y 44 heridos, en su mayoría leves, según el último balance de Protección Civil: https://t.co/Do1IIox9ly pic.twitter.com/BQll9kN2Tb — La Opinión (@la_opinion) November 20, 2018

На місці аварії наразі працює поліція. Правоохоронцям довелось перекрити рух транспорту по автомагістралі С-58 біля Вакарісса в обидва напрямки. Після інциденту залізничну інфраструткуру Іспанії ретельно обстежать.

Нагадаємо, раніше у Марокко в результаті аварії поїзда біля Рабату 16 жовтня загинули щонайменше 7 осіб, 80 постраждали.

Нагадаємо, 15 жовтня в Німеччині в результаті зіткнення поїзда з фурою постраждали 17 осіб, які отримали легкі травми. Інцидент стався в районі Боденського озера.