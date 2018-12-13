В Турции задержали троих человек из-за аварии поездов в Анкаре

Фото: место происшествия (twitter.com/AberdeenLee)

Правоохранители сообщают, что в работе сотрудников железной дороги были выявлены недочеты, которые могли стать причиной аварии

Полицейские задержали троих сотрудников Турецкой государственной железной дороги (TCDD) в связи с аварией поездов в Анкаре, в результате которой погибли 9 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

Персонал TCDD был задержан на том основании, что в их работе были выявлены недочеты, которые могли стать причиной аварии.

Напомним, в Турции в результате столкновения скоростного пассажирского поезда, следовавшего из Анкары в города Конья, с другим поездом пострадали 48 пассажиров. По словам губернатора Васипа Шахина, официальной причиной аварии является то, что скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.

Как сообщается, авария произошла через несколько минут после отправления скоростного поезда. По уточненной информации, перед столкновением поезд достиг скорости 80-90 км/ч. Скоростной поезд сошел с рельсов, задев путепровод, после чего пешеходный мост обрушился на него.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Прокуратура начала расследование по факту аварии.

Также РБК-Украина сообщало, что в ноябре неподалеку от Барселоны (Испания) из-за сдвига почвы пригородный пассажирский поезд сошел с рельсов.