ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Туреччині затримали 9 осіб через аварію поїздів в Анкарі

Новини » Надзвичайні події    17.12.2018 - 19:31
У Туреччині затримали 9 осіб через аварію поїздів в Анкарі
Фото: місце події (twitter.com/AberdeenLee)

Справи трьох з них передали в суд

У Туреччині затримали 9 осіб у зв'язку з аварією поїздів в Анкарі, в результаті якої загинуло 9 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

"В районі Енимахалле станції Маршандиз, де сталося зіткнення швидкісного пасажирського поїзда та локомотива в результаті зіткнення у рамках розслідування були затримані дев'ять осіб, троє передані в суд", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Туреччині в результаті зіткнення швидкісного пасажирського поїзда, що прямував з Анкари в міста Конья, з іншим поїздом постраждали 48 пасажирів. За словами губернатора Васипа Шахіна, офіційною причиною аварії є те, що швидкісний потяг врізався в спеціальний рухомий склад для контролю шляхів.

Як повідомляється, аварія сталася через кілька хвилин після відправлення швидкісного поїзда. За уточненою інформацією, перед зіткненням поїзд досяг швидкості 80-90 км/ч. Швидкісний потяг зійшов з рейок, зачепивши шляхопровід, після чого пішохідний міст обрушився на нього.

Також РБК-Україна повідомляло, що в листопаді неподалік від Барселони(Іспанія) через зсув грунту приміський пасажирський поїзд зійшов з рейок.

У Сербії автобус злетів з траси і перевернувся У Швейцарії автобус врізався в стіну, є загиблий і поранені
Новини України ТурцияАнкарааварияпоезд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся