У Туреччині затримали 9 осіб через аварію поїздів в Анкарі

Фото: місце події (twitter.com/AberdeenLee)

Справи трьох з них передали в суд

У Туреччині затримали 9 осіб у зв'язку з аварією поїздів в Анкарі, в результаті якої загинуло 9 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

"В районі Енимахалле станції Маршандиз, де сталося зіткнення швидкісного пасажирського поїзда та локомотива в результаті зіткнення у рамках розслідування були затримані дев'ять осіб, троє передані в суд", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Туреччині в результаті зіткнення швидкісного пасажирського поїзда, що прямував з Анкари в міста Конья, з іншим поїздом постраждали 48 пасажирів. За словами губернатора Васипа Шахіна, офіційною причиною аварії є те, що швидкісний потяг врізався в спеціальний рухомий склад для контролю шляхів.

Як повідомляється, аварія сталася через кілька хвилин після відправлення швидкісного поїзда. За уточненою інформацією, перед зіткненням поїзд досяг швидкості 80-90 км/ч. Швидкісний потяг зійшов з рейок, зачепивши шляхопровід, після чого пішохідний міст обрушився на нього.

Також РБК-Україна повідомляло, що в листопаді неподалік від Барселони(Іспанія) через зсув грунту приміський пасажирський поїзд зійшов з рейок.