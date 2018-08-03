В Турции задержали 38 иностранцев, подозреваемых в связях с ИГИЛ
Подозреваемые занимались подготовкой терактов
Антитеррористические подразделения полиции Стамбула (Турция) задержали 38 иностранных граждан, которых подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом сообщает Hurriyet daily news.
Отмечается, что подозреваемые занимались подготовкой терактов.
Как сообщается, был проведен рейд по 12 адресам по всему городу. В результате, полиция также обнаружила и изъяла документы и цифровые носители.
Задержанных забрали на допрос в штаб-квартиру полиции Стамбула.
Напомним, в Турции полиция задержала 43 предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство".
Правоохранители проводили задержания в нескольких районах Стамбула одновременно. Также они совершили рейды по 15 адресам.
Задержанные входили в соцсетях групп, связанных с ИГИЛ и контактировали с боевиками с их помощью.
Как отмечается, Турция усилила операции против ИГИЛ внутри страны в последние два года с учетом того, что террористическая группировка совершила ряд терактов.
Также ранее террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за наезд и последующее нападение на иностранных туристов в Таджикистане 29 июля, в результате чего погибли 4 человека.
Также сообщалось, что атака боевиков "Исламского государства" на сирийский город Эс-Сувейд унесла жизни по меньшей мере 220 человек.