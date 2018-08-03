В Турции задержали 38 иностранцев, подозреваемых в связях с ИГИЛ

Подозреваемые занимались подготовкой терактов

Антитеррористические подразделения полиции Стамбула (Турция) задержали 38 иностранных граждан, которых подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом сообщает Hurriyet daily news.

Отмечается, что подозреваемые занимались подготовкой терактов.

Как сообщается, был проведен рейд по 12 адресам по всему городу. В результате, полиция также обнаружила и изъяла документы и цифровые носители.

Задержанных забрали на допрос в штаб-квартиру полиции Стамбула.

Напомним, в Турции полиция задержала 43 предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство".

Правоохранители проводили задержания в нескольких районах Стамбула одновременно. Также они совершили рейды по 15 адресам.

Задержанные входили в соцсетях групп, связанных с ИГИЛ и контактировали с боевиками с их помощью.

Как отмечается, Турция усилила операции против ИГИЛ внутри страны в последние два года с учетом того, что террористическая группировка совершила ряд терактов.

Также ранее террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за наезд и последующее нападение на иностранных туристов в Таджикистане 29 июля, в результате чего погибли 4 человека.

Также сообщалось, что атака боевиков "Исламского государства" на сирийский город Эс-Сувейд унесла жизни по меньшей мере 220 человек.