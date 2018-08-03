У Туреччині затримали 38 іноземців, підозрюваних у зв'язках з ІДІЛ

Підозрювані займалися підготовкою терактів

Антитерористичні підрозділи поліції Стамбула (Туреччина) затримали 38 іноземних громадян, яких підозрюють у зв'язках з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" (ІДІЛ). Про це повідомляє Hurriyet daily news.

Наголошується, що підозрювані займалися підготовкою терактів.

Як повідомляється, був проведений рейд за 12 адресами по всьому місту. В результаті, поліція також виявила і вилучила документи і цифрові носії.

Затриманих забрали на допит в штаб-квартиру поліції Стамбула.

Нагадаємо, у Туреччині поліція затримала 43 передбачуваних членів терористичного угруповання "Ісламська держава".

Правоохоронці проводили затримання в декількох районах Стамбула одночасно. Також вони здійснили рейди по 15 адресами.

Затримані входили в соцмережах груп, пов'язаних з ІДІЛ і контактували з бойовиками з їх допомогою.

Як зазначається, Туреччина посилила операції проти ИГИЛ всередині країни в останні два роки з урахуванням того, що терористичне угруповання здійснила низку терактів.

Також раніше терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за наїзд і подальше напад на іноземних туристів в Таджикистані 29 липня, в результаті чого загинули 4 людини.

Також повідомлялося, що атака бойовиків "Ісламського держави" на сирійське місто Ес-Сувейд забрала життя щонайменше 220 людей.