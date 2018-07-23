В Турции задержали еще 43 предполагаемых боевиков ИГИЛ
Задержанные входили в соцсетях групп, связанных с ИГИЛ и контактировали с боевиками с их помощью
В Турции полиция задержала 43 предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает Reuters.
Правоохранители проводили задержания в нескольких районах Стамбула одновременно. Также они совершили рейды по 15 адресам.
Задержанные входили в соцсетях групп, связанных с ИГИЛ и контактировали с боевиками с их помощью.
Как отмечается, Турция усилила операции против ИГИЛ внутри страны в последние два года с учетом того, что террористическая группировка совершила ряд терактов.
Напомним, что 17 июля на севере Афганистана в результате атаки смертника террористической группировки "Исламское государство" погибло 20 человек, включая командира "Талибана".
Также премьер-министр Ирака призывает к "немедленной казни всех "террористов" в камере смертников.
Добавим, что 14 июня в Турции задержали 18 предполагаемых членов ИГИЛ.