В Турции задержали еще 43 предполагаемых боевиков ИГИЛ

Задержанные входили в соцсетях групп, связанных с ИГИЛ и контактировали с боевиками с их помощью

В Турции полиция задержала 43 предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает Reuters.

Правоохранители проводили задержания в нескольких районах Стамбула одновременно. Также они совершили рейды по 15 адресам.

Задержанные входили в соцсетях групп, связанных с ИГИЛ и контактировали с боевиками с их помощью.

Как отмечается, Турция усилила операции против ИГИЛ внутри страны в последние два года с учетом того, что террористическая группировка совершила ряд терактов.

Напомним, что 17 июля на севере Афганистана в результате атаки смертника террористической группировки "Исламское государство" погибло 20 человек, включая командира "Талибана".

Также премьер-министр Ирака призывает к "немедленной казни всех "террористов" в камере смертников.

Добавим, что 14 июня в Турции задержали 18 предполагаемых членов ИГИЛ.