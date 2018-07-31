Ответственность за нападение на туристов в Таджикистане взяла на себя ИГИЛ

В результате нападения на группу туристов 29 июля погибли 4 человека

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за наезд и последующее нападение на иностранных туристов в Таджикистане 29 июля, в результате чего погибли 4 человека. Об этом сообщил портал SITE Intelligence Group.

Ранее в полиции заявили, что среди рассматриваемых версий - ДТП, разбойное нападение и грабеж и теракт.

Отметим, 29 июля на группу из семи туристов, ехавших на велосипедах неизвестные совершили наезд на автомобиле, после чего напали с холодным и огнестрельным оружием и скрылись с места инцидента.

Полиции удалось задержать одного из подозреваемых вскоре после инцидента, еще двое оказали сопротивление и были ликвидированы, позже задержали еще троих подозреваемых, у которых изъяли ножи и огнестрельное оружие.

Напомним, атака боевиков "Исламского государства" на сирийский город Эс-Сувейд унесла жизни по меньшей мере 220 человек.