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В Турции вводится еще один комендантский час

Новости » Коронавирус     20.04.2020 - 20:31
В Турции вводится еще один комендантский час
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

В этот раз комендантский час продлиться четыре дня

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о введении в 31 провинции страны комендантского часа с 23 по 26 апреля из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Hurriyet Daile News.

Ранее в 31 провинции Турции, в том числе в Анкаре, Стамбуле, Анталье вводился комендантский час 11-12 и 18-19 апреля.

"С 00.00 23 апреля на четверо суток вводится комендантский час в 31 провинции", - заявил Эрдоган.

По его словам, "эффект от современных мер" уже начал сказываться.

"Число тестов повышается, (относительное, - ред.) число заболевших уменьшается. Надеюсь, скоро начнет уменьшаться количество смертей", - добавил он.

Напомним, с начала апреля в Турции действует комендантский час, который запрещает лицам младше 20 лет покидать дом. Также в двух крупнейших городах Турции - Стамбуле и Анкаре - ввели новые правила пользования общественным транспортом для борьбы с распространением коронавируса.

Также сообщалось, что турецкие ученые перешли ко второму этапу разработки вакцины от коронавируса. В частности, начались лабораторные тесты антигена для вакцины.

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