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У Туреччині вводиться ще одна комендантська година

Новини » Коронавірус     20.04.2020 - 20:31
У Туреччині вводиться ще одна комендантська година
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

В цей раз комендантська година триватиме чотири дні

Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив про введення в 31 провінції країни комендантської години з 23 по 26 квітня через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Hurriyet Daile News.

Раніше в 31 провінції Туреччини, в тому числі в Анкарі, Стамбулі, Антальї запроваджувалася комендантська година 11-12 та 18-19 квітня.

"З 00.00 23 квітня на четверо діб вводиться комендантська година в 31 провінції", - заявив Ердоган.

За його словами, "ефект від сучасних заходів" вже почав позначатися.

"Кількість тестів підвищується, (відносне, - ред.) кількість хворих зменшується. Сподіваюся, скоро почне зменшуватися кількість смертей", - додав він.

Нагадаємо, з початку квітня в Туреччині діє комендантська година, який забороняє особам молодше 20 років залишати будинок. Також у двох найбільших містах Туреччини - Стамбулі і Анкарі - ввели нові правила користування громадським транспортом для боротьби з поширенням коронавірусу.

Також повідомлялося, що турецькі вчені перейшли до другого етапу розробки вакцини від коронавірусу. Зокрема, почалися лабораторні тести антигену для вакцини.

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