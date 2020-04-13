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В Турции ввели новые правила для общественного транспорта

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 16:06
В Турции ввели новые правила для общественного транспорта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Теперь пассажиры и водители обязаны носить маски во время поездки

В двух крупнейших городах Турции - Стамбуле и Анкаре - ввели новые правила пользования общественным транспортом для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает Huriyet.

Так, теперь в общественном транспорте водители и пассажиры обязаны носить защитные маски во время поездки. При этом отмечается, что пассажирам, у которых нет масок, вход в транспорт запрещен.

Также некоторые водители автобусов будут носить защитные халаты.

Кроме того, для того, чтобы придерживать дистанцию между пассажирами, транспортное средство будет заполнено лишь на 50%. При этом число пассажиров не должно превышать количество сидячих мест в транспорте. Также городские администрации постановили, что пассажиры обязаны сидеть на местах у окна, а у прохода - должны оставаться пустыми.

Согласно новым правилам, дезинфицирующие средства устанавливаются во всех транспортных средствах общественного транспорта и на всех остановках.

Также отмечается, что тех, кто не будет придерживаться нововведенных правил, будут штрафовать.

Напомним, президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении карантинных мер для борьбы с распространением коронавируса в стране. Вводится комендантский час, который запрещает лицам младше 20 лет покидать дом.

Ранее в Турции испытали вакцину от Covid-19 на животных и у них выработались антитела.

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