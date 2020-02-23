В Турции возросло число жертв землетрясения

Количество погибших в результате мощного землетрясения в Турции, которое произошло вблизи иранской границы, возросло до 9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

По словам министра здравоохранения Турции, в результате подземных толчков на турецко-иранской границе погибли 9 жителей, еще 37 человек пострадали. Минимум 9 раненых находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что жертвы и разрушения зафиксированы в селах Кашкол, Гювенлик, Геленлер и Озпынар района Башкале. Сейчас поисково-спасательные операции продолжаются, ведь под завалами находятся люди.

Напомним, утром 23 февраля вблизи турецко-иранской границы произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла. Подземные толчки были зафиксированы в 9:22 по местному времени в иранском городе Хой. Изначально было известно о как минимум 7 погибших и 5 пострадавших.

Также РБК-Украина писало, что 19 февраля в турецкой провинции Маниса произошли 2 землетрясения магнитудой 4,2 и 5,2 балла. Подземные толчки были зафиксированы в уезде Киркагач. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Тогда никто не пострадал.

Кроме того, недавно в Турции было мощное землетрясение, которое унесло жизни 38 человек. После землетрясения были зафиксированы 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.