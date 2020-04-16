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В Турции за сутки коронавирус выявили почти у 5 тыс. человек

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 21:27
В Турции за сутки коронавирус выявили почти у 5 тыс. человек
Иллюстративное фото (flickr)

За сутки от вируса умерли 125 человек

За последние 24 часа коронавирус в Турции диагностировали у 4801 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

По состоянию на 16 апреля, общее число инфицированных в Турции превысило 74 тыс. человек. Стоит отметить, что уже неделю власти страны сообщают о минимум 4 тысячах зараженных в день.11 апреля было зафиксировано 5138 новых случаев инфицирования - это самый большой показатель с начала эпидемии в стране. Всего Минздрав провел более полумиллиона тестирований на COVID-19.

Также ежедневно растет число смертельных случаев. Так, за последние сутки было зафиксировано 125 смертей от коронавируса, вчера - 115 смертей, позавчера - 107 смертей. Общее число летальных случаев в Турции - 1643. Более 7 тыс. человек излечились от инфекции.

Напомним, с начала апреля в Турции действует комендантский час, который запрещает лицам младше 20 лет покидать дом. Также в двух крупнейших городах Турции - Стамбуле и Анкаре - ввели новые правила пользования общественным транспортом для борьбы с распространением коронавируса.

Также сообщалось, что турецкие ученые перешли ко второму этапу разработки вакцины от коронавируса. В частности, начались лабораторные тесты антигена для вакцины.

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