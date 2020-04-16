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У Туреччині за добу коронавірус виявили майже 5 тис. осіб

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 21:27
У Туреччині за добу коронавірус виявили майже 5 тис. осіб
Ілюстративне фото (flickr)

За добу від вірусу померли 125 осіб

За останні 24 години коронавірус у Туреччині діагностували у 4801 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я країни.

Станом на 16 квітня, загальне число інфікованих в Туреччині перевищило 74 тис. осіб. Варто зазначити, що вже тиждень влада країни повідомляє про щонайменше 4 тисячі заражених в день. 11 квітня було зафіксовано 5138 нових випадків інфікування - це найбільший показник з початку епідемії в країні. Всього МОЗ провів понад півмільйона тестувань на COVID-19.

Також щодня зростає число смертельних випадків. Так, за останню добу було зафіксовано 125 смертей від коронавірусу, вчора - 115 смертей, позавчора - 107 смертей. Загальна кількість летальних випадків у Туреччині - 1643. Понад 7 тис. осіб одужали від інфекції.

Нагадаємо, з початку квітня у Туреччині діє комендантська година, який забороняє особам молодше 20 років залишати домівку. Також у двох найбільших містах Туреччини - Стамбулі та Анкарі - ввели нові правила користування громадським транспортом для боротьби з поширенням коронавірусу.

Також повідомлялося, що турецькі вчені перейшли до другого етапу розробки вакцини від коронавірусу. Зокрема, почалися лабораторні тести антигену для вакцини.

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