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В Турции за сутки почти 100 новых заражений коронавирусом

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 03:53
В Турции за сутки почти 100 новых заражений коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Число погибших возросло до двух

В Турции за сутки зафиксировали 93 новых случая заражения коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Отмечается, что уже известно о двух умерших в результате вируса.

"В Турции зафиксирован 2-й летальный исход от Covid-19, выявлено 93 новых случаев заражения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Турции 17 марта зафиксировали первую смерть от коронавируса Covid-19. Общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.

Ранее в рамках профилактических мер Министерство культуры и туризма Турции рекомендовало туроператорам и гостиницам перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля. Туроператоров призвали отложить организацию туристических поездок в Турцию на период после 15 апреля.

РБК-Украина писало, что власти Италии заявили о 475 смертельных случаях за последние сутки в стране от коронавируса COVID-19. Общее число смертей от инфекции достигло 2978 человек. Всего в Италии коронавирусом заразились 35 тыс. 713 человек.

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