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В Туреччині за добу майже 100 нових заражень коронавірусом

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 03:53
В Туреччині за добу майже 100 нових заражень коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість загиблих зросла до двох

У Туреччині за добу зафіксували 93 нових випадків зараження коронавірусом Covid-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Наголошується, що вже відомо про двох померлих в результаті вірусу.

"В Туреччині зафіксований 2-й летальний результат від Covid-19, виявлено 93 нових випадків зараження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Туреччині 17 березня зафіксували першу смерть від коронавіруса Covid-19. Загальне число виявлених хворих зросло за добу вдвічі і досягло 98.

Раніше в рамках профілактичних заходів Міністерство культури і туризму Туреччини рекомендувало туроператорам і готелям перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня. Туроператорів закликали відкласти організацію туристичних поїздок до Туреччини на період після 15 квітня.

РБК-Україна писало, що влада Італії заявили про 475 смертельних випадках за останню добу в країні від коронавіруса COVID-19. Загальне число смертей від інфекції досягло 2978 осіб. Всього в Італії коронавірусом заразилися 35 тис. 713 осіб.

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