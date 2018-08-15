В Турции суд отказался отпустить американского пастора из-под ареста

Суд оставил под домашним арестом Эндрю Брансона

Суд турецкого Измира оставил под домашним арестом американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщают CNN Turk и Haber Turk.

Сообщается, что суд отказался удовлетворить ходатайство защиты, которая настаивала на освобождении Брансона и его праве покинуть Турцию. Адвокат пастора называл необоснованными доказательства поддержки пастором террористов.

Отметим, пастор Эндрю Брэнсон работал в Турции более 20 лет. Его задержали в 2016 году и обвинили в терроризме и шпионаже. Анкара заявляет, что якобы Брэнсон помогал группам, которые стояли за организацией военного переворота в Турции в июле 2016 года.

Напомним, в начале августа сообщалось, что министерство финансов США ввело санкции против двух турецких министров - главы МВД Сулеймана Сойлу и руководителя Минюста Абдулхамита Гюля - из-за их роли в преследовании американского пастора Эндрю Брансона.

Кроме того, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон встретился в понедельник, 13 августа, с посолом Турции в США Сердаром Киликом. Сообщалось, что Болтон и Килик обсудили дело пастора Эндрю Брансона.