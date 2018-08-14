В Белом доме рассказали о встрече Болтона с послом Турции

Стороны обсудили отношения между странами

Советник президента Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам национальной безопасности Джон Болтон встретился в понедельник, 13 августа, с посолом Турции в США Сердаром Киликом. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс стороны обсудили отношения стран, передает Reuters.

В частности, встреча сторон состоялась на фоне обострения между двумя странами, в том числе из-за повышения пошлин на товары. Это, в частности, привело к значительному ослаблению турецкой национальной валюты.

"Болтон и Килик обсудили дело пастора Эндрю Брансона, который продолжает содержаться под стражей в Турции, а также текущее состояние турецко-американских отношений", - отметила Сандерс.

Также представитель администрации Трампа добавила, что встреча состоялась по просьбе турецкой стороны.

Отметим, пастор Эндрю Брэнсон работал в Турции более 20 лет. Его задержали в 2016 году и обвинили в терроризме и шпионаже. Анкара заявляет, что якобы Брэнсон помогал группам, которые стояли за организацией военного переворота в Турции в июле 2016 года.

Напомним, 11 августа 2018 года появилось заявление Министерства иностранных дел Турции о том, что Турция готовится ответить на новые пошлины США на сталь и алюминий, которые распорядился ввести Дональд Трамп.

На следующий день, 12 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил США "расстаться" с ними и "обратиться к новым партнерам и альянсам".