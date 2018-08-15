У Туреччині суд відмовився відпустити американського пастора з-під арешту

Суд залишив під домашнім арештом Ендрю Брансона

Суд турецького Ізміра залишив під домашнім арештом американського пастора Ендрю Брансона. Про це повідомляють CNN Turk і Haber Turk.

Повідомляється, що суд відмовився задовольнити клопотання захисту, яке наполягала на звільненні Брансона і його праві покинути Туреччину. Адвокат пастора називав необгрунтованими докази підтримки пастором терористів.

Зазначимо, пастор Ендрю Бренсон працював у Туреччині більше 20 років. Його затримали в 2016 році і звинуватили в тероризмі і шпигунстві. Анкара заявляє, що нібито Бренсон допомагав групам, які стояли за організацією військового перевороту в Туреччині в липні 2016 року.

Нагадаємо, на початку серпня повідомлялося, що міністерство фінансів США ввело санкції проти двох турецьких міністрів - глави МВС Сулеймана Сойлу і керівника Мін'юсту Абдулхаміта Гюля - у зв'язку з їх роллю в переслідуванні американського пастора Ендрю Брансона.

Крім того, радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон зустрівся в понеділок, 13 серпня, з засолом Туреччини в США Сердаром Киліком. Повідомлялося, що Болтон і Килік обговорили справу пастора Ендрю Брансона.