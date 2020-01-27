В Турции спасатели вызволили из-под завалов женщину с двухлетним ребенком

Турецкие спасатели вытащили мать и ее 2,5-летнюю дочь из-под завала, вызванного мощным землетрясением. Видео спасения опубликовало агентство Anadolu.

Зазначаєтьчя, что сначала спасатели освободили девочку, а через четыре часа – и ее мать. Они пробыли под завалами 24 часа.

Напомним, 24 января на востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Так, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в городе Сивридж. Эпицентр находился на глубине 10 километров над землей. Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, Диярбакыре, Адиямане и Самсуне. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

Жертвами землетрясения стали 38 человек. Количество пострадавших составляет 594 человека, на этот момент в больницах остаются 104 человека.

Также сообщалось, что на днях вблизи побережья островов Фиджи в юго-западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр находился на глубине 10 км. Толчки ощущались в Ракираки, Тавуа и Ба. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало. Также объявлялось предупреждение об угрозе цунами.

Кроме этого 20 января сильное землетрясение произошло в Индонезии. Землетрясение силой 6,6 балла по шкале Рихтера произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси. Отмечается, что предупреждение о цунами не поступало.