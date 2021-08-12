В Турции в результате наводнения погибли шесть человек

Два человека погибли в результате оползня, вызванного наводнением в районе Чаталзейтин провинции Кастамону.

В районе Улус провинции Бартын, одном из наиболее пострадавших районов, 85-летняя Арифе Унал пропала без вести после разрушения ее дома. Команды жандармерии, береговой охраны и Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций вместе с жителями продолжают поиски.

В пострадавшие от наводнения районы были направлены спасатели и бригады по оказанию помощи, а поиски пропавших без вести продолжаются.

В то время как в некоторых районах продолжается эвакуация, Турецкий Красный Полумесяц также работает на месте, чтобы помочь людям, пострадавшим от стихийного бедствия.

Наводнения также повредили дома и предприятия, сметая автомобили в Бартыне.

Агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что в дюжине деревень Улусского района были перебои с электричеством.

Между тем, 19 человек, застрявших в своих домах из-за проливных дождей в Аянчике, были спасены двумя вертолетами.