RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Туреччині в результаті повені загинули шестеро людей

Автор: РБК-Україна

У Чорноморському регіоні Туреччини в результаті повені загинули щонайменше шестеро людей. Ще одна людина вважається зниклою безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Дві людини загинули в результаті зсуву, викликаного повінню в районі Чаталзейтін провінції Кастамону.

В районі Улус провінції Бартин, одному з найбільш постраждалих районів, 85-річна Аріфе Унал пропала безвісти після руйнування її будинку. Команди жандармерії, берегової охорони та управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій разом з мешканцями продовжують пошуки.

У постраждалі від повені райони були направлені рятувальники і бригади з надання допомоги, а пошуки зниклих безвісти тривають.

У той час як в деяких районах триває евакуація, Турецький Червоний Півмісяць також працює на місці, щоб допомогти людям, постраждалим від стихійного лиха.

Повені також пошкодили будинки і підприємства, змітаючи автомобілі в Бартині.

Агентство з надзвичайних ситуацій повідомило, що в дюжині сіл Улуського району були перебої з електрикою.

Тим часом 19 людей, які застрягли у своїх будинках через проливні дощі в Аянчику, були врятовані двома вертольотами.

Нагадавши, у Туреччині через повені постраждали 13 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияГідрометцентр