У Туреччині в результаті повені загинули шестеро людей

Дві людини загинули в результаті зсуву, викликаного повінню в районі Чаталзейтін провінції Кастамону.

В районі Улус провінції Бартин, одному з найбільш постраждалих районів, 85-річна Аріфе Унал пропала безвісти після руйнування її будинку. Команди жандармерії, берегової охорони та управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій разом з мешканцями продовжують пошуки.

У постраждалі від повені райони були направлені рятувальники і бригади з надання допомоги, а пошуки зниклих безвісти тривають.

У той час як в деяких районах триває евакуація, Турецький Червоний Півмісяць також працює на місці, щоб допомогти людям, постраждалим від стихійного лиха.

Повені також пошкодили будинки і підприємства, змітаючи автомобілі в Бартині.

Агентство з надзвичайних ситуацій повідомило, що в дюжині сіл Улуського району були перебої з електрикою.

Тим часом 19 людей, які застрягли у своїх будинках через проливні дощі в Аянчику, були врятовані двома вертольотами.