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В Турции в результате наводнения погибли шесть человек

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Турция, Четверг 12 августа 2021 14:22
В Турции в результате наводнения погибли шесть человек Фото: В Турции в результате наводнения погибли шесть человек (twitter.com/CP24)
Автор: РБК-Украина

В Черноморском регионе Турции в результате наводнения погибли по меньшей мере шесть человек. Еще один человек считается пропавшим без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Два человека погибли в результате оползня, вызванного наводнением в районе Чаталзейтин провинции Кастамону.

В районе Улус провинции Бартын, одном из наиболее пострадавших районов, 85-летняя Арифе Унал пропала без вести после разрушения ее дома. Команды жандармерии, береговой охраны и Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций вместе с жителями продолжают поиски.

В пострадавшие от наводнения районы были направлены спасатели и бригады по оказанию помощи, а поиски пропавших без вести продолжаются.

В то время как в некоторых районах продолжается эвакуация, Турецкий Красный Полумесяц также работает на месте, чтобы помочь людям, пострадавшим от стихийного бедствия.

Наводнения также повредили дома и предприятия, сметая автомобили в Бартыне.

Агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что в дюжине деревень Улусского района были перебои с электричеством.

Между тем, 19 человек, застрявших в своих домах из-за проливных дождей в Аянчике, были спасены двумя вертолетами.

Напомним, в Турции из-за наводнений пострадали 13 человек.

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