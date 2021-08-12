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У Туреччині в результаті повені загинули шестеро людей

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Туреччина, Четвер 12 серпня 2021 14:22
У Туреччині в результаті повені загинули шестеро людей Фото: у Туреччині в результаті повені загинули шестеро людей (twitter.com/CP24)
Автор: РБК-Україна

У Чорноморському регіоні Туреччини в результаті повені загинули щонайменше шестеро людей. Ще одна людина вважається зниклою безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Дві людини загинули в результаті зсуву, викликаного повінню в районі Чаталзейтін провінції Кастамону.

В районі Улус провінції Бартин, одному з найбільш постраждалих районів, 85-річна Аріфе Унал пропала безвісти після руйнування її будинку. Команди жандармерії, берегової охорони та управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій разом з мешканцями продовжують пошуки.

У постраждалі від повені райони були направлені рятувальники і бригади з надання допомоги, а пошуки зниклих безвісти тривають.

У той час як в деяких районах триває евакуація, Турецький Червоний Півмісяць також працює на місці, щоб допомогти людям, постраждалим від стихійного лиха.

Повені також пошкодили будинки і підприємства, змітаючи автомобілі в Бартині.

Агентство з надзвичайних ситуацій повідомило, що в дюжині сіл Улуського району були перебої з електрикою.

Тим часом 19 людей, які застрягли у своїх будинках через проливні дощі в Аянчику, були врятовані двома вертольотами.

Нагадавши, у Туреччині через повені постраждали 13 людей.

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Турция Гідрометцентр
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