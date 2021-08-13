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В Турции в результате наводнения погибли 27 человек

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Турция, Пятница 13 августа 2021 14:46
В Турции в результате наводнения погибли 27 человек Фото: В Турции в результате наводнения погибли 27 человек (twitter.com/alghadeertv_eng)
Автор: Валерия Полищук

В Черноморском регионе Турции в результате сильных дождей и наводнения продолжает расти количество погибших. На данный момент известно о 27 жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций сообщило, что 25 человек погибли в результате наводнений в провинции Кастамону и еще два человека погибли в Синопе.

В провинции Бартын продолжаются поиски пропавшего без вести человека.

Более 1700 человек были эвакуированы из пострадавших районов, некоторые с помощью вертолетов и лодок.

112 деревень в Кастамону и 86 деревень в Синопе остались без электричества, и что для региона был выделен фонд в размере 2,4 миллиона долларов.

Напомним, в Турции произошли наводнения вследствие проливных дождей.

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