В Турции в результате наводнения погибли 27 человек

В Черноморском регионе Турции в результате сильных дождей и наводнения продолжает расти количество погибших. На данный момент известно о 27 жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций сообщило, что 25 человек погибли в результате наводнений в провинции Кастамону и еще два человека погибли в Синопе.

В провинции Бартын продолжаются поиски пропавшего без вести человека.

Более 1700 человек были эвакуированы из пострадавших районов, некоторые с помощью вертолетов и лодок.

112 деревень в Кастамону и 86 деревень в Синопе остались без электричества, и что для региона был выделен фонд в размере 2,4 миллиона долларов.