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У Туреччині в результаті повені загинули 27 людей

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Туреччина, П'ятниця 13 серпня 2021 14:46
У Туреччині в результаті повені загинули 27 людей Фото: у Туреччині в результаті повені загинули 27 осіб (twitter.com/alghadeertv_eng)
Автор: Валерія Поліщук

У Чорноморському регіоні Туреччини в результаті сильних дощів і повені продовжує зростати кількість загиблих. Зараз відомо про 27 жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій повідомило, що 25 людей загинули в результаті повеней в провінції Кастамону і ще дві людини загинули в Синопі.

У провінції Бартин тривають пошуки зниклої безвісти людини.

Понад 1700 осіб були евакуйовані з постраждалих районів, деякі з допомогою вертольотів і човнів.

112 сіл в Кастамону і 86 сіл в Синопі залишилися без електрики, і що для регіону був виділений фонд у розмірі 2,4 мільйона доларів.

Нагадаємо, в Туреччині сталися повені внаслідок проливних дощів.

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