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У Туреччині в результаті ДТП з автобусом постраждали 34 людини

Новини » Надзвичайні події    01.11.2018 - 16:52
Фото: місце аварії (twitter.comDailySabah)
Фото: місце аварії (twitter.comDailySabah)

Також в результаті ДТП загинули дві людини

У четвер, 1 листопада, в Туреччині пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DHA.

Також в результаті ДТП постраждали 34 пасажира. Приблизно о 6 годині ранку автобус врізався в задню частину вантажівки на шосе поблизу міста Тося в північній частині країни. Водій транспортного засобу разом з помічником померли на місці. Що стало причиною аварії поки не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинуло 8 осіб, зокрема 6 дітей.

Наголошується, що в мінібусом на момент аварії перебувало вісім осіб, в результаті зіткнення автомобіль загорівся, які перебували в ньому люди загинули.

Також повідомлялося, що в китайському місті Чунцин, що на південному заході країни, пасажирський автобус впав у річку з 60-метрового мосту і потонув, загинули 2 людини.

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