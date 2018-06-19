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В Турции в результате ДТП с автобусом пострадали 45 человек

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 13:51
Фото: ДТП с автобусом в Турции (facebook.com_trthaber)
Фото: ДТП с автобусом в Турции (facebook.com_trthaber)

Автобус следовал по маршруту Бодрум-Стамбул

В Турции в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом пострадали 45 человек. Об этом со ссылкой на местных правоохранителей сообщает "Анадолу".

Как сообщается, в ДТП попал автобус, принадлежащий туристической компании, который следовал по маршруту Бодрум-Стамбул.

"В результате несчастного случая 45 человек получили ранения, включая водителя", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше вчера, 18 июня 2018 года, туристический автобус попал в ДТП, в результате аварии погибли 2 человека, еще 16 получили ранения.

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Теги публикации: ДТП, Турция, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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