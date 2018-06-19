У Туреччині в результаті ДТП з автобусом постраждали 45 осіб

Автобус слідував за маршрутом Бодрум-Стамбул

У Туреччині в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з автобусом постраждали 45 осіб. Про це з посиланням на місцевих правоохоронців повідомляє "Анадолу".

Як повідомляється, у ДТП потрапив автобус, який належить туристичній компанії, який слідував за маршрутом Бодрум-Стамбул.

"В результаті нещасного випадку 45 людей отримали поранення, включаючи водія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі вчора, 18 червня 2018 року, туристичний автобус потрапив у ДТП, в результаті аварії загинули 2 людини, ще 16 отримали поранення.