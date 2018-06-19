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У Туреччині в результаті ДТП з автобусом постраждали 45 осіб

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 13:51
Фото: ДТП з автобусом в Туреччині (facebook.com_trthaber)
Фото: ДТП з автобусом в Туреччині (facebook.com_trthaber)

Автобус слідував за маршрутом Бодрум-Стамбул

У Туреччині в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з автобусом постраждали 45 осіб. Про це з посиланням на місцевих правоохоронців повідомляє "Анадолу".

Як повідомляється, у ДТП потрапив автобус, який належить туристичній компанії, який слідував за маршрутом Бодрум-Стамбул.

"В результаті нещасного випадку 45 людей отримали поранення, включаючи водія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі вчора, 18 червня 2018 року, туристичний автобус потрапив у ДТП, в результаті аварії загинули 2 людини, ще 16 отримали поранення.

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Теги публікації: ДТП, Турция, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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