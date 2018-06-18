В Польше туристический автобус попал в ДТП, есть погибшие

В ДТП в Польше погибли 2 человека, еще 16 получили ранения

В Польше туристический автобус попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате аварии погибли 2 человека, еще 16 получили ранения. Об этом сообщает местное издание RMF24.

Как сообщается, авария произошла в Куявско-Поморском воеводстве в районе Константиново. На момент аварии в автобусе, который направлялся в Гданьск находилось 50 туристов.

Фото: ДТП в Польше (twitter.com KPUWB)

По неустановленным причинам автобус выехал на встречную полосу, а потом съехал в кювет. В результате аварии погибли 2 человека, еще 16 пострадали, в частности, 6 человек находятся в тяжелом состоянии.

Фото: авария автобуса в Польше (twitter.comRMF24pl)

На данный момент на месте ДТП в Польше работают спасатели.

Напомним, в конце мая текущего года в Будапеште (Венгрия) автобус с украинцами попал в аварию, в результате чего пострадали 28 человек.