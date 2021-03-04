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В Турции разбился военный вертолет: погибли 9 солдат

Автор: Андрей Василюк

Военный вертолет разбился на юго-востоке Турции, в результате чего погибли девять солдат, а четыре пострадали.

Об этом заявило министерство обороны Турции 4 марта, передает Hurriyet daily news.

Вертолет потерпел крушение в городе Татван, что в провинции Битлис.

Вертолет типа Cougar направлялся в Татван из соседней провинции Бингель. Он исчез с радаров в 14:25 (13:25 по Киеву).

Раненых солдат эвакуировали в больницы.

По информации местных СМИ, предварительно причиной катастрофы могла стать непогода либо техническая неисправность.

Напомним, 23 февраля в Польше недалеко от города Пщина (Силезское воеводство) разбился частный вертолет. В результате аварии погибли два человека.

Также 9 января в Индонезии потерпел крушение самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. На его борту находились 62 человека: 50 пассажиров, в том числе десять детей, а также 12 членов экипажа. Известно, что самолет не подавал сигнала тревоги.

Позже нашли остатки тел и самолета Boeing 737-524, который разбился вскоре после взлета из Джакарты. Их нашла дайверская команда.

Руководитель отдела расследования авиационной безопасности Национальной комиссии по безопасности на транспорте (KNKT) Нуркахио Утомо считает, что лайнер мог разбиться при ударе о воду. По его мнению, если бы самолет разрушился в воздухе, то обломки были бы разбросаны на большей площади.

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