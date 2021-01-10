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Авиакатастрофа в Индонезии: самолет не подавал аварийных сигналов

Джакарта, Воскресенье 10 января 2021 09:24
Авиакатастрофа в Индонезии: самолет не подавал аварийных сигналов
Фото: Boeing Sriwijaya Air (flickr.com/zone49photography)
Автор: Анастасия Рокитна

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, который разбился возле Джакарты, не подавал сигнала тревоги. Продолжается операция по поиску обломков воздушного судна.

Об этом сообщает агентство Antara.

Заместитель главы отделения по сделкам и готовности Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи отметил, что сейчас пытаются установить причины, почему самолет не подал сигнал.

"Нам нужно определить, почему он не передал сигнал... Поэтому поисково-спасательное управление все еще пытается выяснить, почему аварийный радиомаяк оставляют вне передачи сигнала", - заявил он.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Sriwijaya Air разбился в Яванском море к северу от Джакарты. По предварительным данным, он мог упасть в районе островов Мале и Локи. О причинах падения пассажирского лайнера пока ничего неизвестно, как и то, есть ли те, кто выжил.

Также в сети уже появились фото и видео с возможного места авиакатастрофы. Местные СМИ сообщили, что рыбаки обнаружили в море обломки самолета после того, как услышали взрыв.

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